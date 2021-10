O Orçamento do mais do mesmo

Seguindo as pegadas das anteriores edições, o Orçamento de 2022 é notável por cada uma das suas parcelas. Infelizmente, a soma produz um resultado decepcionante. Um paradoxo? Sim, que se explica pelas contingências de um Governo minoritário, forçado a escolher entre os apoios imediatos e um desígnio para o país. Aumentos na função pública e nas pensões? Todos de acordo. Desdobramentos nos escalões do IRS? Pois está claro. Apoios aos jovens ou crianças até aos seis anos? Faz-se tudo o que se pode e deve ser feito. Menos o que custa mais a fazer. Como escreveu no PÚBLICO Teodora Cardoso, o Orçamento é um “substituto, não um veículo de políticas estruturais”.