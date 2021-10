FC Porto com lucro de 33,4 milhões de euros, o melhor resultado de sempre

Noutro âmbito, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, comentou as alegadas suspeitas de irregularidades na transacção de futebolistas com o clube brasileiro Tombense, afirmando que todas as transferências “foram feitas legalmente”.

A SAD do FC Porto apresentou um resultado líquido consolidado positivo de 33,405 milhões de euros (ME) na época 2020/21, o melhor resultado de sempre, segundo anunciou nesta terça-feira a sociedade do clube portista.

“Apesar do impacto adverso da pandemia [de covid-19], o resultado líquido consolidado apresentado pela Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, em 2020/21, foi positivo em 33,405 ME, o melhor resultado obtido por esta sociedade”, informou a SAD portista, em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As transacções com passes de futebolistas tiveram um contributo muito positivo nos resultados consolidados da época passada, na ordem de 74,792 ME, mas os proveitos operacionais - excluindo passes de jogadores -- também aumentaram significativamente, atingindo 153,613 ME, por força da participação na Liga dos Campeões, na qual o FC Porto foi eliminado nos quartos-de-final.

De acordo com o comunicado da SAD “azul e branca”, os custos operacionais - excluindo passes de jogadores -- cresceram durante 2020/21, mas de forma mais ligeira, “devido a um aumento dos custos com o pessoal, uma vez que esta rubrica inclui prémios que pertencem à temporada passada e que penalizaram o resultado em 9,498 ME”.

Negócios legais, diz Pinto da Costa

Noutro âmbito, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, comentou as alegadas suspeitas de irregularidades na transacção de futebolistas com o clube brasileiro Tombense, afirmando que todas as “transferências foram feitas legalmente”.

Pinto da Costa afirmou ainda que o FC Porto vai enviar os contratos ao Ministério Público para, “se for verdade [a investigação], não perder tempo e confirmar a veracidade do documento e que todas as transferências foram feitas legalmente”.

“O Evanilson foi comprado ao Tombense, embora estivesse a jogar por empréstimo no Fluminense. O FC Porto não teve nada a ver com o Fluminense. Quando jogava nesse clube, jogava por empréstimo do Tombense”, frisou Pinto da Costa, à margem da apresentação dos resultados consolidados da SAD na época 2020/21, no Estádio do Dragão.

Pinto da Costa afirmou que o FC Porto negociou com o Tombense, “num contrato claríssimo”, que fez questão de exibir, e frisou que “o jogador [Evanilson] já tinha rescindido o empréstimo [com o Fluminense] para vir para o FC Porto”.

“Os outros jogadores que vieram foram o João Marcelo, Caíque e Wesley. Vieram a custo zero, por empréstimo. Infelizmente, dois não vão continuar e, portanto, vão apenas custar a estadia aqui e o ordenado. Não envolveu qualquer verba ou comissão”, assegurou.

O avançado brasileiro Evanilson, de 22 anos, chegou ao FC Porto na época passada, numa transferência por cerca de dez milhões de euros e participou num total de 29 jogos, tendo marcado quatro golos.