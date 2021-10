As corridas voltaram à estrada em segurança: meia-maratona do Porto sem surtos de covid-19

É mais um indicador positivo para o regresso das actividades desportivas de massas: nas semanas que se seguiram à meia-maratona do Porto não foram detectados surtos relacionados com o evento, confirmou ao PÚBLICO a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Esta prova, realizada a 19 de Setembro, marcou o regresso das grandes corridas de estrada, depois de um hiato de ano e meio motivado pela pandemia do novo coronavírus. Até então, apenas se tinham realizado as corridas de montanha, com número reduzido de participantes.

As inscrições para a meia-maratona estavam limitadas a cinco mil pessoas, com a organização a impedir novas inscrições após terem sido registados 3500 participantes. Os restantes 1500 lugares deixados vagos foram uma “margem de manobra” adoptada pela RunPorto, entidade responsável pela organização da prova, explica o director Jorge Teixeira.

“Inicialmente, fechámos nas 3400 inscrições, para termos margem de manobra. Depois decidimos ir até às 3500 pessoas, das quais completaram a prova cerca de 2500. É evidente que foi um desafio acrescido organizar o evento em pandemia, mas deixe-me dizer-lhe que também teve um lado bom: o civismo dos participantes e dos que trabalharam no evento. Foi inacreditável. Sentiu-se nas pessoas uma colaboração total, cumpriram todas as recomendações que fomos deixando ao logo de semanas nas redes sociais”, afirma o responsável em declarações ao PÚBLICO.

Nesta meia-maratona, o uso de máscara foi obrigatório desde a entrada no recinto até aos primeiros 200 metros do percurso, trecho onde existiu maior concentração dos participantes. Após esta marca, os atletas podiam deitar a máscara fora – em contentores colocados na estrada para o efeito –, ou guardá-las até ao final da corrida. Na linha de chegada, eram oferecidas máscaras novas aos participantes.

“O primeiro telefonema que recebi na manhã de segunda-feira foi da directora da Autoridade Regional de Saúde, que deu feedback muito positivo sobre o evento”, garante Jorge Teixeira.

As regras desta meia-maratona serão as mesmas usadas em Braga, com a prova de 21 quilómetros a realizar-se na cidade dos arcebispos este fim-de-semana. Até ao final do ano, de Norte a Sul do país, ainda há várias provas de estrada no calendário, que esteve em branco durante 18 meses.