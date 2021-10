Terça, na TV: Dentro da Sombra com Rocky, Tony Montana e Bong Joon-ho

CINEMA

Rocky

Fox Movies, 15h42

Esta é a história de Rocky Balboa (Sylvester Stallone), um pugilista falhado de Filadélfia a quem é dada uma segunda oportunidade quando lhe é proposta a missão impossível de concorrer ao título de campeão de pesos-pesados. Rocky foi o filme de acção que catapultou Stallone (também responsável pelo argumento) para o estrelato. Nomeado para dez Óscares, arrecadou três: melhor filme, realizador (John G. Avildsen) e montagem. A saga deixou várias sequelas, duas delas emitidas esta noite: Rocky II, às 17h39, e Rocky III, às 19h36.

O Herói de Hacksaw Ridge

AXN, 16h38

Mesmo sendo contra o uso de armas, Desmond T. Doss (Andrew Garfield) alista-se no Exército dos EUA durante a II Guerra Mundial. Desdenhado por alguns colegas, mostrará a sua bravura ao salvar 75 homens, abandonados à morte em território inimigo, na batalha de Okinawa (Japão), sem pegar em armas nem disparar um tiro. Tornar-se-á o primeiro opositor de consciência a receber a Medalha de Honra do Congresso. Nomeado para seis Óscares, o filme de Mel Gibson acabaria por arrecadar dois, em categorias técnicas.

Memórias de Um Assassino

TVCine Edition, 22h

Coreia do Sul, 1986. Numa vila pacata, nos arredores de Seul, um homicida em série (o primeiro do país) começa a deixar um rasto de sangue que continuará ao longo dos cinco anos seguintes: várias mulheres, de diferentes idades, violadas e assassinadas. Este multipremiado thriller de Bong Joon-ho (Parasitas) gravita sobre o caso, centrando-se nas investigações levadas a cabo por dois detectives.

Scarface - A Força do Poder

Cinemundo, 00h20

Remake por Brian De Palma, a partir de um argumento de Oliver Stone, do filme de 1932. Nos anos 1980, Tony Montana (Al Pacino), um criminoso cubano exilado nos EUA, constrói com o amigo Manny (Steven Bauer) um dos maiores impérios de droga em Miami. Depressa Montana lidera uma das mais poderosas organizações locais e ganha mais dinheiro do que alguma vez sonhou. Mas o seu fascínio com o poder arrasta-o a uma espiral de paranóia. Um filme violento, nomeado para três Globos de Ouro, também com Michelle Pfeiffer e Mary Elizabeth Mastrantonio.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Luxemburgo

RTP1, 19h37

Directo. A selecção das “quinas” prossegue a jornada de qualificação para o Mundial 2022 , frente ao Luxemburgo. O encontro acontece no Estádio Algarve, com o francês Benoît Bastien como árbitrio. Portugal ocupa a segunda posição da tabela do grupo A, com 13 pontos (a seguir à Sérvia, que tem 14); seis é o total acumulado pelos luxemburgueses, que vêm de uma derrota com a Sérvia, por uma bola a zero.

DOCUMENTÁRIOS

Comboios Que Mudaram o Mundo

Odisseia, 21h46

Da locomotiva a vapor às composições de alta velocidade, passando por alguns dos mais icónicos modelos, esta série documental debruça-se sobre o mundo dos caminhos-de-ferro, para analisar e contextualizar a influência histórica dos comboios. O episódio que dá início à viagem, O primeiro impacto, é dedicado à primeira linha comercial do mundo, em Inglaterra.

Dentro da Sombra

RTP1, 23h58

A 14 de Outubro, chega às salas de cinema Sombra, o novo filme escrito e realizado por Bruno Gascon (Carga). É um drama inspirado em vários casos reais, em especial no de Filomena Teixeira e do seu filho Rui Pedro, desaparecido em 1998. No elenco surgem Ana Moreira, Miguel Borges, Vítor Norte, Joana Ribeiro, Tomás Alves e Sara Sampaio. Dentro da Sombra espreita o processo de feitura do filme, viajando entre “os bastidores, conversas com os actores sobre as suas personagens e todo o ambiente vivido nas filmagens”.

SÉRIE

Home Ground

Filmin, streaming

Nesta série norueguesa criada, em 2018, por Johan Fasting, a actriz Ane Dahl Torp encarna Helena, uma treinadora que começa a orientar uma equipa de futebol acabada de subir à primeira divisão. No processo, terá de enfrentar muitos obstáculos, incluindo doses grandes de sexismo. A série chega agora à plataforma Filmin, onde a segunda temporada já tem estreia marcada para daqui a uma semana.