A grande reunião da família pessoana volta à Gulbenkian

No mundo cada vez mais vasto e diversificado dos estudos pessoanos, com o seu fluxo contínuo de investigações e edições, os congressos internacionais que a Casa Fernando Pessoa vem organizando desde 2008 são momentos de balanço, mas também uma oportunidade para dar visibilidade a novas abordagens, por vezes ainda confinadas às páginas de teses de doutoramento em curso. Esta manhã começa na Fundação Gulbenkian, com uma sessão de homenagem a Eduardo Lourenço, mais um destes encontros, que ao longo de três dias reunirá boa parte dos mais reconhecidos especialistas portugueses e estrangeiros na obra do poeta dos heterónimos, mas também uma escolha de alguns dos mais prometedores recém-chegados à família pessoana.