Orçamento da Cultura dá “sinal desolador” sobre a execução do PRR para o património

Relatório do Orçamento do Estado para 2022 aponta para execução de apenas 16 dos 150 milhões que a medida destinou para reabilitação até 2025. Ministério da Cultura não quer ainda discriminar os primeiros museus e monumentos a beneficiar destes dinheiros europeus, nem detalha o impacto previsível da entrada em vigor do estatuto profissional