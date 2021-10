O Folio está de regresso a Óbidos e é dedicado ao Outro

Quando os curadores do Folio Autores, Ana Sousa Dias e Pedro Sousa, escolheram “o Outro” como tema para o Festival Literário Internacional de Óbidos 2020, estavam longe de imaginar que uma pandemia ia obrigar ao cancelamento do evento e que um ano depois o tema se mostraria ainda mais pertinente. “As questões dos refugiados, do racismo, das migrações, do género já apontavam para o tema do outro como um tópico essencial da sociedade actual”, lembra Ana Sousa Dias a propósito do festival que começa nesta quinta-feira e termina a 24 de Outubro. “Mas a pandemia veio ainda reforçar como mudou o modo de vermos o outro, a evidente necessidade que temos do outro e a interdependência que temos do outro.”