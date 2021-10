Morreu jovem agredido à porta de um bar no Porto. Suspeito é francês e já foi presente a um juiz

O jovem de 23 anos que foi agredido à porta de um bar na Baixa do Porto, na madrugada deste domingo, acabou por perder a vida no Hospital de Santo António onde foi assistido, segundo apurou o PÚBLICO junto de fontes policiais.

O suspeito será de nacionalidade francesa e já foi, esta segunda-feira, presente a um juiz de instrução criminal, depois de ter sido detido pela PSP que comunicou o caso à Policia Judiciária.

Segundo o JN, o caso ocorreu na zona de Passos Manuel, na Baixa do Porto, cerca das três horas da madrugada de domingo. “Ele estava inconsciente, inanimado na via pública e recebeu assistência médica no local com equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que depois o conduziu para o Hospital de Santo António”, explicou fonte policial à Lusa.

O suspeito estaria na fila para entrar no bar com mais amigos, quando a vitima terá alegadamente passado à frente, o que gerou o confronto. O jovem terá sido atingido com um murro e caiu no chão, batendo com a cabeça com gravidade.

Vários incidentes têm marcado a noite do Porto, mormente aos fins-de-semana, mas as autoridades não estabelecem, para já, qualquer associação com esses casos.