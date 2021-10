Falta de resposta da ministra da Saúde leva enfermeiros a ameaçar com greve

Os enfermeiros querem discutir com o Ministério da Saúde questões como a avaliação, a progressão na carreira, o pagamento de milhares de horas extraordinárias e o reconhecimento do risco e penosidade da profissão.

Os enfermeiros lamentam que a ministra da Saúde, Marta Temido, não tenha ainda respondido a um documento reivindicativo entregue no passado dia 21 de Setembro. Perante a falta de resposta, Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros (SE), acusa a ministra de não estar a cumprir o que foi definido pelo Parlamento no início deste ano e ameaça com uma greve, segundo avança a TSF.

“Os sindicatos esperavam que a senhora ministra e o seu gabinete pudessem, de alguma forma, abrir as negociações tal como está plasmado por uma resolução da Assembleia da República, publicada em Fevereiro, que diz que o Governo deveria abrir as negociações com os enfermeiros. Nós entregámos um documento no dia 21 e, desde essa altura, temos um silêncio. Até hoje não sabemos o que é que a senhora ministra acha, o que acha o seu gabinete ou se acha que os enfermeiros vão continuar a aceitar aquilo que lhes está a ser proposto, que é nada”, afirmou.

Esta segunda-feira, vão juntar-se à mesma mesa todas as estruturas sindicais representativas dos enfermeiros. São sete os sindicatos que vão discutir a ausência de diálogo do Ministério da Saúde.

