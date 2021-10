Suplemento por serviço de risco na PSP e GNR passa de 31 para 100 euros por mês

A componente fixa do suplemento por serviço nas forças de segurança vai mais do que triplicar nos próximos 14 meses. De acordo com a proposta do Orçamento do Estado de 2022, o suplemento de risco irá passar de 31 euros para 100 euros. A este aumento acresce ainda a componente variável de 20% do salário base (e outros suplementos). Segundo as contas da proposta orçamental, as alterações equivalem a um aumento de 69 euros por mês durante 14 meses, o que corresponderá a um aumento salarial de 966 euros por ano para todos os elementos das forças de segurança.

Em Junho deste ano, o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, tinha apresentado às associações socioprofissionais da Guarda Nacional Republicana (GNR) e aos sindicatos da Polícia de Segurança Pública (PSP) uma proposta semelhante, mas atribuía a majoração do valor consoante as funções desempenhadas por cada elemento das forças de segurança. Agora, segundo a proposta conhecida, esta majoração estender-se-á a todos os profissionais.

Tal como aconteceu no Orçamento do Estado de 2021, o Governo volta a prometer uma verba de 10 milhões de euros para garantir habitação aos polícias e militares deslocados. No anterior orçamento a verba era dirigida aos profissionais “em início de funções”. Agora, a proposta diz apenas que esse “investimento em infra-estruturas de habitação, de pelo menos 10 milhões de euros”, servirá para garantir condições habitacionais dignas aos profissionais deslocados das forças de segurança, não detalhando se serão exclusivos aos profissionais em início de carreira.