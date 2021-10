O urso Otis venceu a Fat Bear Week — pela quarta vez

É um dos anciões da Reserva e Parque Nacional de Katmai, no Alasca, e sagrou-se, pela quarta vez, campeão da Far Bear Week (Semana do Urso Gordo, em tradução livre).

Otis, um urso-pardo que terá 24 a 26 anos, foi coroado a 6 de Outubro vencedor do concurso anual que celebra a gula e a abundância na natureza. Ficou em primeiro lugar na votação online, ultrapassando outros 12 ursos devoradores de salmão. Acabou por vencer outro finalista, um macho da cor do chocolate conhecido por Walker, na ronda final da votação.

“O corpulento patriarca da pança conseguiu pulverizar o Barão de Beardonkadonk”, anunciou o parque no Twitter.

A Fat Bear Week, um projecto conjunto do parque e dos seus parceiros sem fins lucrativos, a Katmai Conservancy e a organização de media explore.org, tornou-se um fenómeno na Internet.

Os fãs da vida selvagem puderam votar online no concurso, ao estilo playoff, com fotografias e vídeos dos ursos a banquetearem-se numa cascata no rio Brooks, rico em salmão, captados pelas câmaras da Explore.org.

Pela sua longevidade, Otis é uma instituição. Documentado pela primeira vez nas quedas de água em 2001, foi o campeão da edição inaugural, vencendo em 2014, quando o concurso se realizou num único dia. Também ficou com os títulos de 2016 e 2017. A Katmai Conservancy baptizou um projecto de angariação de fundos com o seu nome; no ano passado, o Fundo Otis reuniu mais de 230 mil dólares para projectos de investigação, educação e protecção dos ursos.

Na sua velhice, Otis já não pode competir com os ursos mais jovens e fortes pelos principais pontos de pesca, referem os funcionários do parque. Já não tem dois dentes caninos, e os outros estão gastos.

Mas quando se trata de salmão, Otis é astuto, como indica o site Explore.org: “Enquanto às vezes parece estar a dormir ou desatento, a maior parte das vezes está concentrado na água e, como resultado, consegue uma captura de salmão relativamente alta.”

Katmai estende-se por mais de quatro milhões de hectares na Península do Alasca, no sudoeste do estado. O parque alberga cerca de 2200 ursos-pardos que podem atingir 450 quilos. Os ursos engordam com os salmões que nadam da Baía de Bristol, o local com os maiores cardumes de salmão do mundo.

Os ursos precisam de engordar porque podem perder um terço do seu peso durante a hibernação no Inverno, afirma o parque. Mesmo com a Fat Bear Week concluída, Otis “ainda está a mastigar”, como descrevam no Twitter.