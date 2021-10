Tens entre 13 e 17 anos e és de Santa Maria da Feira? Podes ser eleito o autarca mais jovem do país

Já estão abertas as candidaturas para a 8.ª edição do Jovem Autarca, um projecto que quer incentivar a cidadania activa e a democracia participativa. Se tens 13 e 17 anos e estás a estudar ou a residir no concelho de Santa Maria da Feira, podes candidatar-te até 20 de Outubro e tornar-te no autarca mais jovem do país.

Lançado em 2014, o projecto Jovem Autarca da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira pretende “formar jovens activos, informados, preocupados com o que os rodeia, com vontade de representarem os seus pares e de participar nas decisões políticas do concelho, de se fazerem ouvir e de concretizarem projectos de acordo com a gestão eficaz e rigorosa de um orçamento anual de 10.000 euros”, lê-se na nota de imprensa enviada pelo município.

Ao mandato com a duração de um ano podem concorrer, no máximo, 21 candidatos e, depois da campanha eleitoral entre os dias 8 e 30 de Novembro, apenas um será escolhido nas eleições marcadas para 2 de Dezembro. Segundo a Câmara Municipal, no dia seguinte são conhecidos os resultados e o jovem eleito toma posse para iniciar o seu mandato autárquico.

As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail do Gabinete da Juventude da Câmara de Santa Maria da Feira.