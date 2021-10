Esta sauna de dois metros quadrados está a flutuar num lago com vista para os Alpes

Depois de viver na Finlândia e experienciar “a cultura da sauna”, Trolle Rudebeck Haar decidiu construir uma sauna flutuante em pleno Lago de Genebra, com vista privilegiada para os Alpes. O estudante da Universidade de Arte e Design de Lausana, na Suíça, usou madeira da zona para construir a pequena “casa” de 2,2 metros quadrados — e o projecto valeu-lhe o diploma de final de curso.

“Quis explorar o tópico da micro-arquitectura”, disse Trolle à Dezeen. A sauna está preparada para receber até três pessoas e, além do espaço interior, onde se encontra o fogão, há ainda um pequeno espaço exterior, com escadas, permitindo assim que os visitantes dêem um mergulho no lago. “Foi construída a partir de pinheiro suíço e acabada com óleo de teca. Escolhi este material por causa da sua durabilidade no exterior e leveza”, explicou o designer, citado no mesmo texto.

A estrutura é suportada por um conjunto de barras, e Trolle refere que tentou “colocar a quantidade de peso perfeita, para que não fosse muito leve, nem muito pesada”. Löyly, como foi baptizada a sauna, está à distância de umas braçadas e, garante o seu autor, poderá ser transformada de forma a tornar-se numa estrutura redimensionável. Poderá ser usada para eventos, festivais e planeamento urbano”, afirma. Mas, ressalva, espera que a escala se mantenha pequena, “para que a sauna continue a ser uma experiência íntima e acolhedora”.