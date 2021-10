Um mundo sem cigarros

Durante anos, o Facebook usou a possibilidade de acesso aos dados pessoais dos utilizadores como forma de aliciar engenheiros para trabalharem na empresa.

A ideia era que, com poucos mecanismos de controlo, estes engenheiros poderiam aceder a tudo do perfil de um utilizador, incluindo mensagens trocadas com outras pessoas ou a localização em tempo real. Num mercado de trabalho altamente competitivo, o acesso era visto, por alguns responsáveis, como uma regalia laboral.

Em teoria, os dados só poderiam ser usados para projectos do Facebook. Inevitavelmente, houve quem aproveitasse para espiar companheiros ou, em alguns casos, até para obter informação sobre pessoas com quem iam ter um primeiro encontro. Os funcionários apanhados a fazê-lo foram despedidos. Não se sabe quantos o terão feito sem que os alarmes soassem.

A história é contada no livro An Ugly Truth, escrito por duas jornalista do New York Times. Tal como as mais recentes denúncias de Frances Haugen​ (de que falámos na newsletter da semana passada), o livro confirmou o que já se sabia; mas apimenta os casos com detalhes que revelam o funcionamento da empresa e, em particular, de Mark Zuckerberg e da “número dois”, Sheryl Sandberg (a versão para Kindle, que pode ser lida também em qualquer computador ou telemóvel, custa cerca de quatro euros na Amazon).

O que os relatos dos últimos meses sugerem é que os problemas do Facebook não são novos, não são um acidente de percurso, nem surgiram quando a plataforma ganhou dimensão. Fazem parte da própria natureza da empresa e de quem a fez crescer. O facto de a rede social chegar a um terço da Humanidade só amplificou os vícios, tornando-os, na prática, ingeríveis.

A analogia dos últimos dias, incluindo em editorial aqui no PÚBLICO, tem sido a de que o Facebook chegou ao mesmo ponto em que as grandes tabaqueiras se encontraram há décadas, quando se tornaram claro os malefícios do tabaco, veio a público o esforço das empresas para os esconder, e ganhou vigor o ímpeto legislativo contra o sector.

Mas o mundo é hoje mais rápido e o falhanço das redes sociais não é uma questão que possa ser gerida ao longo de décadas. E a analogia pode ir mais longe.

A tabaqueira Philip Morris Internacional – dona, entre outras, das marcas Marlboro e Português – anunciou há pouco tempo que quer um mundo sem cigarros. Isto não significa fechar as portas, mas antes transformar-se numa empresa de produtos de “bem-estar” (uma expressão, aliás, também já usada por Mark Zuckerberg).

O Facebook (e as restantes redes sociais) podem aprender com este exemplo: para se salvarem, e para salvarem o espaço público, terão de se reinventar. Isto poderá passar por plataformas em que cada utilizador tem um alcance mais limitado e cuja informação seja mais fácil de gerir; plataformas nas quais adolescentes não sejam assoberbados por um feed contínuo de vidas alheias e aparentemente melhores, e em que uma equipa no Kremlin não consiga influenciar milhões de americanos. Este funcionamento mais restrito é algo que, organicamente, já surgiu no WhatsApp, por exemplo.

Impossível? Tanto como a dona da Marlboro pedir o fim dos cigarros.

Digno de nota

- A Comissão Europeia vai apresentar uma proposta para que seja mais fácil reparar equipamentos electrónicos. As medidas poderão passar pela padronização de componentes e por manuais para as avarias mais habituais.

- Um ataque ao Twitch, uma plataforma de streaming popular sobretudo entre os adeptos de videojogos, revelou os pagamentos feitos aos criadores de conteúdos.

- Está aqui o podcast 110 Histórias, 110 Objectos, feito pelo Instituto Superior Técnico e que faz parte da rede de podcasts do PÚBLICO.

- Como funciona um mundo de ecrãs para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade? É o tema da próxima edição do programa 4.0, agendada para o dia 19. O programa quinzenal do PÚBLICO sobre tecnologia mudou de horário e passará a ser transmitido em directo às terças-feiras, pelas 14h.

