Vulcão de La Palma expulsa rochas de grandes dimensões

Depois do colapso da face norte do cone do vulcão Cumbre Vieja que aconteceu no sábado à noite, um novo rio de lava está a movimentar rochas de grandes dimensões em La Palma. A lava já cobriu 525,77 hectares de terra, danificando pelo menos mil edifícios. Durante a noite de domingo, foram registados mais de 40 terramotos na zona sul da ilha, tendo o mais forte atingido a magnitude de 4,3 na escala de Richter.

Os peritos continuam a monitorizar os rios de lava que se formaram a norte do Cumbre Vieja, em erupção desde 19 de Setembro: especialmente o que está a ameaçar o parque industrial de Los Llanos de Aridane, por identificaram o risco de mudança na sua trajectória, de acordo com o último relatório do Departamento de Segurança Nacional.

A mesma instituição explica que a emissão e dióxido de enxofre (SO2) na ilha continua a registar valores muito altos, em consonância com o processo eruptivo e ainda longe, de momento, dos patamares máximos permitidos em relação à qualidade do ar.