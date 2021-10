A UE está a perder a paciência com o Reino Unido por causa do Protocolo da Irlanda

Na véspera do discurso de David Frost em Lisboa, o ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês diz que a UE não aceitará por muito mais tempo as tentativas britânicas para modificar o acordo do Brexit.

A paciência da União Europeia tem limites e o Reino Unido não pode continuar a tentar alterar o Protocolo da Irlanda quando lhe convém. Foi esta a mensagem que o ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Irlanda, Simon Coveney, fez esta segunda-feira questão de passar depois da divulgação de algumas passagens da intervenção que o secretário do “Brexit”, David Frost, fará esta terça-feira em Lisboa, no qual pedirá alterações “significativas” ao acordo estabelecido depois da saída britânica do bloco europeu, nomeadamente no que diz respeito ao papel de supervisão do Tribunal de Justiça Europeu.