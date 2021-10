Registados mais de 40 sismos durante a noite em La Palma. Vulcão expulsa rochas de grandes dimensões

O Instituto Geográfico Nacional localizou mais de 40 terramotos na zona sul de La Palma durante a noite de domingo, escreve o diário El Mundo. O sismo de maiores dimensões alcançou uma magnitude de 4,3 na escala de Richter e foi sentido pelas 21h46 em Mazo. Esse abalo inicial foi seguido de dezenas de réplicas de menores dimensões.

Os sismos sentidos ao longo da última noite foram registados a profundidades médias e profundas (entre os dez e os 38 quilómetros de profundidade) e em redor dos municípios de Mazo e Fuencaliente. Os tremores foram sentidos pela população, mas, por enquanto, não há notícia de quaisquer danos a registar.

Os meios de comunicação espanhóis dão ainda conta da formação de um novo rio de lava – de acordo com o Instituto Vulcanológico das Canárias, chegava aos 1240ºC e estava a destruir os “poucos” edifícios que ainda restavam a norte de Todoque — a movimentar algumas rochas de grandes dimensões. De acordo com o El Mundo, estas rochas chegavam a ter o tamanho de uma casa de três andares. Estas movimentações começaram no domingo passado, mas continuam esta segunda-feira.

O novo rio de lava, que teve origem no colapso da face norte do cone do vulcão que aconteceu no sábado à noite, não deverá mudar a sua trajectória nos próximos dias.

Os peritos continuam a monitorizar os rios de lava que se formaram a norte do Cumbre Vieja, em erupção desde 19 de Setembro: especialmente o que está a ameaçar o parque industrial de Los Llanos de Aridane, por identificaram o risco de mudança na sua trajectória, de acordo com o último relatório do Departamento de Segurança Nacional. A mesma instituição explica que a emissão e dióxido de enxofre (SO2) na ilha continua a registar valores muito altos, em consonância com o processo eruptivo e ainda longe, de momento, dos patamares máximos permitidos em relação à qualidade do ar”, lê-se.

Nesta segunda-feira, esperam-se, também, mudanças no sentido do vento ao longo desta segunda-feira, o que poderá fazer movimentar a nuvem de cinza e afectar os voos do aeroporto de La Palma. Até agora, e de acordo com o jornal El País, ainda só se registaram alguns atrasos nos voos esta manhã.

Lava consome pelo menos 525,77 hectares

As últimas informações disponíveis indicam que a lava está a afectar 525,77 hectares de terra, mais 33,02 do que no domingo. Não se sabe ao certo quantos edifícios poderão ter ficado danificados: o director técnico do plano de especial de protecção civil e atenção a emergências por risco vulcânico das Canárias (PEVOLCA), Miguel Ángel Morcuende, indica que pelo menos 726 edifícios poderão ter ficado danificados; os dados do Copernicus apontam para 1281 edifícios afectados (1186 destruídas e 95 em risco).

Quanto à área agrícola afectada, estima-se que seja de pelo menos 132 hectares: 70 de bananeiras, 33 de vinhas e oito de árvores e abacate.

A ministra da Defesa, Margarita Robles, anunciou numa conferência de imprensa no passado domingo que as Forças Armadas iam juntar-se, a partir desta segunda-feira, às tarefas de limpeza das cinzas. Na mesma conferência de imprensa, o presidente do Conselho Municipal de La Palma, Mariano Hernández Zapata, sublinhou que a ilha continua a ser segura e que tem “muito que oferecer” aos visitantes, apelando ainda à aposta nos produtos locais enquanto forma de ajudar na recuperação.