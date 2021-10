Comboio Celta entre Porto e Vigo volta à oferta normal com quatro comboios por dia

Para assinalar a retoma do serviço, CP e Renfe lançam viagens entre as duas cidades por apenas 5,25 euros.

A normalidade regressa ao serviço ferroviário entre Porto e Vigo, que passa a contar com dois comboios em cada sentido a partir do próximo domingo, 17 de Outubro. Até agora só se efectuava um comboio em cada sentido, depois da última interrupção por causa da pandemia que ocorreu entre 31 de Janeiro e 1 de Maio.

Um comunicado da Renfe, a operadora ferroviária espanhola, anuncia uma campanha promocional, que decorrerá até 11 de Dezembro, com bilhetes a ligar as duas cidades por apenas 5,25 euros (em vez dos 14,95 euros habituais). E também uma promoção que permite viajar do Porto para Santiago de Compostela por 10,30 euros, com uma única mudança em Vigo.

Do Porto para Vigo os comboios partem de Campanhã às 8h13 e 19h10. Em sentido inverso partem de Vigo-Guíxar às 8h58 e 19h56 (hora espanhola). A viagem, que dura 2 horas e 22 minutos, inclui paragens em Nine, Viana do Castelo e Valença.

De autocarro a Flixbus tem serviços diários, oscilando os preços entre os 6,99 e os 24,99 euros consoante o horário e a antecipação na compra dos bilhetes. Demora entre 2 horas e 15 minutos a 2 horas e 40 minutos. A Alsa, Autna e Eurolines têm também vários autocarros por dia, a 12 euros, havendo algumas promoções a 7 euros. A viagem demora entre 2 horas e 20 minutos a 3 horas e 15 minutos.

Apesar do preço convidativo, o conforto do Celta (como se designa este serviço) deixa muito a desejar. Entre Porto e Vigo circulam automotoras a diesel já com uma provecta idade, apesar da linha já estar electrificada até Valença e também entre Tuy e Vigo. Mas entre as duas estações fronteiriças ainda não há catenária.

Por causa disso, enquanto o serviço regional da CP até à fronteira com a Galiza é realizado com comboios eléctricos (alguns com confortáveis carruagens Corail iguais às dos Intercidades) o serviço internacional mantém o mesmo grau de conforto do dos anos 80 do século passado. É que as automotoras que fazem o Celta já têm 40 anos.

A compra dos bilhetes e a comunicação por parte da CP também não são fáceis. Só a Renfe divulgou o relançamento do Celta e a promoção a ela associada. A CP nada disse e, no seu site, quem quiser comprar um bilhete para Vigo é remetido para o site da Renfe.

A reposição do serviço internacional para a Galiza não é acompanhada da retoma dos comboios nocturnos Sud Expresso (Lisboa – Hendaya) e Lusitânia Expresso (Lisboa – Madrid), que também foram suspensos por causa da pandemia.

A Renfe já fez saber várias vezes que não pretende voltar a pôr nos carris a ligação para Lisboa (que era feita pela Beira Alta servindo Guarda, Mangualde e Coimbra), mas está disposta a negociar o prolongamento até à capital portuguesa do comboio Talgo que actualmente liga Madrid e Badajoz.

Nesta opção o comboio viria pela linha do Leste, servindo Elvas, Portalegre e Abrantes.

A CP, contudo, prefere uma ligação nocturna para Madrid tendo em conta que uma viagem diurna de 7 horas e 20 minutos é pouco competitiva.

Actualmente só há relações ferroviária internacionais entre o Porto e Vigo e entre o Entroncamento e Badajoz. Lisboa continua a ser (a par de Atenas e Tallin) das poucas capitais da Europa continental que não tem comboios internacionais.