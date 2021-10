O direito dos consumidores na Europa

Os cinco direitos dos consumidores na União Europeia

Direito a apoio no seu país para problemas internacionais

Direito à reparação ou substituição de produtos com defeito

A União Europeia (EU) consolida cinco direitos fundamentais dos consumidores. Dos cinco, uns são conhecidos, outros nem tanto. Assim, todos os consumidores têm direito a que os produtos defeituosos sejam reparados ou substituídos gratuitamente, independentemente de a compra ter sido feita online ou presencial. Também têm direito a ter apoio no seu país para resolverem um problema com comerciantes no estrangeiro e o direito de serem correctamente informados sobre os produtos.