O melhor panettone do mundo é confeccionado por Fabio Albanesi

A terceira edição do Campeonato Mundial de Panettone terminou com a vitória do pão doce confeccionado por Fabio Albanesi na categoria Clássico. O troféu atribuído pela Federação Internacional de Pastelaria, Gelateria e Chocolateria vai ficar na Pregiata Forneria Albanesi, em Fiano Romano (província de Roma), onde Fabio Albanesi (1966), mestre padeiro, entra diariamente em acção.

Roberto Lestani, presidente do júri e da federação, mostrou-se “feliz” com os resultados. “Temos a certeza de que esta competição pode ser uma forma de transmitir ao mundo esta arte de pastelaria.”

Foto Fabio Albanesi DR

O concurso, realizado no Centro de Congressos Palazzo Rospigliosi, em Roma, contou com 300 participantes de todo o mundo, que competiram em quatro categorias: Clássico, Inovação, Decoração e Sem Glúten. Na categoria Inovação, o vencedor foi Luca Porretto, da Pasticceria Beverara (Bolonha). O prémio Decoração foi para a designer de bolos Flavia Garreffa. Na categoria Sem Glúten venceu a criação de Sacromonte Srl.

O júri deste concurso é composto por dez campeões mundiais de pastelaria: Roberto Lestani, presidente do júri, juntamente com Matteo Cutolo, Paolo Molinari, Enrico Casarano, Claudia Mosca, Gianluca Cecere, Francesco Luni, Luca Borgioli, Pasquale Pesce e Ruggiero Carli.