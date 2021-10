Que novidades nos traz o Orçamento de Estado para 2022?

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 é entregue no Parlamento nesta segunda-feira. E, em alguns temas, será um esboço de medidas a serem afinadas durante as negociações parlamentares que se vão seguir. Neste P24 ouvimos o editor de economia do PÚBLICO, Pedro Ferreira Esteves.

