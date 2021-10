Nobel premeia uso de experiências naturais para avaliar as políticas económicas

É uma das dúvidas que mais vezes surge na ciência económica quando se estuda o impacto económico de uma medida: “o que é que teria acontecido se essa medida não tivesse sido adoptada?”. A resposta, essencial para medir as vantagens e desvantagens de determinadas políticas, é muitas vezes difícil de encontrar, especialmente porque em muitas ocasiões, fazer uma experiência controlada, numa espécie de laboratório gigante, é uma tarefa completamente impraticável.

Uma solução encontrada e crescentemente utilizada na ciência económica está na utilização das chamadas experiências naturais. A possibilidade da sua utilização surge muitas vezes por acaso, quando a uma parte da população ou num período de tempo específico se aplicam políticas diferentes, permitindo, de forma natural, criar um grupo de controlo para a análise de determinada medida.

Esta segunda-feira, três investigadores de universidades norte-americanas receberam o Prémio Nobel da Economia em 2021 pela forma como utilizaram experiências naturais para retirar conclusões em diferentes áreas da ciência económica e como desenvolveram e melhoraram esta prática, que pode ser útil para as mais diversas ciências sociais.

David Card, nascido no Canadá e naturalizado norte-americano, é professor na Universidade da Califórnia, Berkeley e recebeu o prémio pelos seus estudos empíricos na área da economia do trabalho, utilizando experiências naturais para responder a questões como a de saber qual o impacto do salário mínimo ou qual o impacto da imigração no funcionamento do mercado de trabalho.

Joshua Angrist, economista norte-americano do MIT, e Guido Imbens, nascido nos Países Baixos e naturalizado norte-americano, professor em Stanford, foram premiados pela sua análise de relações causais, contribuindo desse modo para melhorar as metodologias da utilização de experiências naturais na ciência económica.

“Como é que a imigração afecta o nível dos salários e os níveis de emprego? Como é que uma educação mais longa altera o rendimento futuro de uma pessoa? Os laureados mostraram que é possível responder a estas e outras questões semelhantes usando experiências naturais. A chave está em usar situações em que eventos por acaso ou mudanças de política resultam num situação em que grupos de pessoas são tratadas de forma diferente, de uma forma que se assemelha os testes clínicos feitos em medicina”, explica a nota publicada esta segunda-feira para Academia Real Sueca para as Ciências, que decidiu o prémio.

O prémio Nobel da Economia é oficialmente designado Prémio do Banco da Suécia para as Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel.