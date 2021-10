Coca-Cola Europacific Partners corta 48 postos de trabalho em Portugal

Empresa engarrafadora da marca para Portugal, Espanha e Andorra , detida em 19,5% pela Coca-Cola Company, e cotada na bolsa de Madrid, justifica redução dos postos de trabalho com reestruturação interna

A Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), engarrafador da Coca-Cola em Portugal, avançou esta segunda-feira que está em processo de reestruturação de algumas actividades em vários mercados, estimando a redução de 48 postos de trabalho no mercado português, segundo a agência Lusa A empresa emprega 400 pessoas em território nacional, segundo o site oficial em português - se os dados estiverem actualizados, a redução prevista impacta sobre 12% que quadro laboral no país.

Em comunicado, a CCEP salienta que convocou a 7 de Outubro os representantes dos trabalhadores a nível europeu e nacional para informar “da sua intenção de continuar com o processo de reestruturação e de reorganização de algumas das suas actividades que envolvem vários países, como Portugal”.

As alterações previstas, refere a empresa, “têm impacto estimado em 48 postos de trabalho” nas áreas comercial, finanças e tecnologias de informação no mercado português.

“Queremos ser muito respeitosos com os processos de comunicação, por isso, por enquanto, esta é a informação que podemos partilhar para que possa ser tratada em estreito e leal contacto com os colaboradores e seus representantes, que desejamos ser nossos interlocutores”, refere o engarrafador da Coca-Cola em Portugal, no comunicado.

“No contexto actual, e a fim de tentar assegurar a sustentabilidade e competitividade a longo prazo, é essencial ter um negócio ágil e competitivo que nos permita, por um lado, responder à constante pressão e desafios dos concorrentes e dos novos intervenientes que entram no mercado”, justifica a empresa.

“E, por outro lado, para se adaptar a um ambiente em contínua evolução, nomeadamente novas formas de chegar ao mercado, mudanças nos hábitos dos consumidores e nas suas expectativas em relação à sociedade e ao ambiente”, acrescenta a CCEP.

“Estamos empenhados em manter os colaboradores informados e em assegurar que todo o processo será levado a cabo em estreita comunicação com os mesmos, ouvindo-os e cumprindo naturalmente com todas as normas legais em vigor”, remata a entidade.

Nascida em 2013 da fusão de várias companhias já existentes (entre as quais a antiga Refrige), a CCEP é a empresa engarrafadora da marca Coca-Cola, entre outras, para Portugal, Espanha e Andorra, detida em 36,5% pelo grupo espanhol Olive Partners e em 19,5% pela Coca-Cola Company, e cotada na bolsa de Madrid. Em 2020, consolidou receitas de 13,5 mil milhões de euros, segundo os dados públicos.

Em 2016, recorde-se, o grupo Coca-Cola teve em Portugal um raro momento de reacção política, quando contestou, em anúncio publicitário na imprensa nacional, a decisão do Governo em introduzir uma taxa fiscal penalizando as bebidas de consumo mais açucaradas, chegando precisamente a ameaçar não realizar um investimento - e consequente criação de 100 postos de trabalho pela Refrige - em Portugal.