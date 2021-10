Scolari afastado do comando técnico do Grémio de Porto Alegre

O treinador brasileiro Luís Felipe Scolari, antigo seleccionador de futebol de Portugal, foi nesta segunda-feira afastado do comando do Grémio de Porto Alegre, que tinha assumido em Julho, anunciou a equipa, penúltima classificada do campeonato do Brasil.

“O clube agradece o empenho e respeito demonstrado por Luís Felipe Scolari durante o tempo em que orientou a equipa”, refere um comunicado do Grémio de Porto Alegre, equipa que “Felipão” orientou pela quarta vez na carreira, a primeira das quais em 1987.

Em cerca de três meses no comando técnico da equipa do Rio Grande do Sul, Scolari, de 72 anos, disputou 23 jogos, de várias competições, nos quais somou 10 vitórias, 10 derrotas e três empates.

Luís Felipe Scolari conta no currículo com um título de campeão mundial e uma Taça das Confederações, conquistadas com a selecção do Brasil em 2002 e 2013, e já passou pelos campeonatos de Inglaterra, Japão, Arábia Saudita e Uzbequistão.

O técnico brasileiro orientou a selecção portuguesa entre 2003 e 2008, em 74 jogos, entre os quais a final do Euro 2004, realizado em Portugal, na qual a equipa das “quinas” foi derrotada pela Grécia, por 1-0.