Mário Freitas: “Falta-me disputar uma grande competição pela selecção nacional”

Foram 27 golos e 20 assistências em 36 jogos. Estes são os números de Mário Freitas na época 2020/2021 pela Associação Desportiva do Fundão, que chegou às meias-finais do play-off de campeão da Liga de futsal. Uma das melhores épocas de sempre no âmbito individual - se não mesmo a melhor - que culminou com a atribuição do prémio de Melhor Jogador Português atribuído pela Zona Técnica Futsal (uma publicação que incide sobre a modalidade). O ala de 31 anos figurou ainda no “cinco” ideal do campeonato de futsal ao lado de quatro jogadores do campeão nacional Sporting.