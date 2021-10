Alemanha vence na Macedónia e já está no Mundial 2022

Os germânicos já têm bilhete “comprado” para o Mundial do Qatar e são a primeira selecção europeia já garantida no torneio.

A 31 de Março houve algo estranho, a 11 de Outubro tudo voltou ao normal. A Alemanha foi nesta terça-feira à Macedónia do Norte vencer por 4-0, em jogo de qualificação para o Mundial 2022, e garantiu o lugar na prova do Qatar.

Os alemães, que lideram o grupo com 21 pontos, mais oito do que a Roménia, conseguem assim vingar a embaraçosa derrota (2-1) sofrida em Março, em casa, frente à teoricamente mais frágil selecção balcânica.

A diferença é que essa ainda era a Alemanha do já pouco eficaz treinador Joachim Löw e a Macedónia do craque Goran Pandev. Um já saiu dos germânicos, o outro já não joga nos macedónios e tudo voltou ao “normal”. Também normal é ver que a selecção de Hansi Flick pode agora encarar o que resta da qualificação com total tranquilidade, tendo já um lugar garantido no Mundial.

Em Skopje, a primeira parte foi um jogo interessante de seguir, quer pelas oportunidades de golo (e elas existiram para ambas as equipas), quer pelo estilo de jogo. A partida foi aberta, já que os macedónios não tiveram pudor em atacar com vários jogadores – sinal claro da confiança que esta equipa tem actualmente, pela clara subida de nível (estiveram até no Euro 2020).

Esta ousadia colocou o “David” um par de vezes na área adversária, mas também deixou o “Golias” com mais espaço para explorar – algo teoricamente improvável frente a uma Macedónia da qual se esperava um bloco mais baixo.

Na segunda parte, os alemães entraram praticamente a ganhar. Como? Pela tal via que seria improvável. Uma vez mais, a Macedónia deu espaço nas costas da linha defensiva e Müller desmarcou-se em profundidade. Eram três alemães contra um macedónio e foi Havertz quem acabou por finalizar de baliza aberta, aos 50’. O jogo ficou, aí, numa fase de fraca qualidade de ambos os lados. Mais tarde, Timo Werner marcou aos 70’ e aos 73’ e Musiala aos 83’ e fecharam um jogo com nada mais para contar.

Dos restantes jogos da noite nota para o triunfo da Noruega (2-0) frente a Montenegro, um resultado que coloca Haaland e companhia muito perto do Mundial. No grupo G, Países Baixos (6-0 a Gibraltar) têm 19 pontos e Noruega 17, ambas em lugar de apuramento, mas Turquia, com 13 pontos, e Montenegro, com 11, surgem já com um fosso relevante.

Também do grupo H saíram desfechos com importância, já que houve duelos entre os quatro primeiros classificados. A Rússia venceu a Eslovénia (2-1) e chegou aos 19 pontos, mais dois do que a Croácia, que empatou com a Eslováquia (2-2). Eslovacos e eslovenos, com dez, já terão de correr por fora na luta pelo bilhete para o Mundial.