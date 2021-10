Uma Sinfonia da Liberdade em nome de todos os despojados de direitos e haveres

Nasceu de um desafio e agora chega a CD, depois de já ter sido lançada nas plataformas digitais. Chama-se Sinfonia da Liberdade, com o subtítulo Sobreviveremos, e resultou de uma encomenda da Câmara Municipal de Almada ao guitarrista e compositor André M. Santos (Melech Mechaya, Quarteto de Guitarras de Lisboa) para uma peça comemorativa do 25 de Abril de 2019, data em que se estreou, ao vivo, no Auditório Lopes Graça. Com um percurso entre a música clássica e a popular, André convidou a cantora e compositora Amélia Muge para escrever o libreto, juntando-se-lhe, na gravação, a soprano Ana Tomás e a Orquestra de Câmara Ágora, dirigida pelo maestro Pedro Figueiredo. A chegada do disco às lojas físicas coincide com a recente apresentação de Amélia e André no concerto Pelas Cordas da Guitarra, no passado dia 2, no ciclo Soam as Guitarras, em Oeiras.