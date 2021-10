Segunda, na TV: entre um deus na Florida e um Cão Que Ladra Não Morde, vamos em Primeira Pessoa conhecer Greta Thunberg

CINEMA

Cão Que Ladra Não Morde

TVCine Edition, 22h

O canal TVCine Edition lança o especial Pela Lente de Bong Joon Ho. O realizador de Parasitas é actualmente uma voz incontornável do cinema a nível internacional, tendo uma filmografia coesa que demonstra extrema habilidade para acutilantes críticas sociais. A programação deste ciclo começa com Cão Que Ladra Não Morde, na primeira de três noites dedicadas ao cineasta coreano. Nesta comédia negra já com mais de 20 anos (estreou-se em 2000), seguimos Yoon-ju, um professor universitário com muito tempo livre em mãos. Até que ouve um cão a ladrar, que o importuna. Com Bae Doona, Sung-Jae Lee, Ho-Jung Kim, Byun Hee-Bong e Su-Hee Go.

O Capital

RTP2, 23h42

O Capital segue os meandros do mundo da banca através da ascensão de Marc Tourneuil, um empresário sem escrúpulos, à direcção de um dos mais importantes bancos europeus. Sob o mote “continuaremos a roubar aos pobres para dar aos ricos”, o realizador desvenda alguns dos jogos de poder que garantem o aumento de capital e o constante enriquecimento dos bancos. Com argumento e realização do aclamado realizador grego Costa-Gavras (Golpe a Golpe, Paraíso a Oeste), um drama que pretende expor as origens e consequências da crise económica e a responsabilidade moral das instituições bancárias nas vidas do cidadão comum.

SÉRIES

On Becoming a God in Central Florida

TVCine Emotion, 22h10

Esta comédia noir, sátira e crítica ao capitalismo, foi criada por Robert Funke e Matt Lutsky, com Kirsten Dunst (Marie Antoinette, Homem-Aranha) no papel principal. A trama, em si, gira em torno de Krystal Stubbs (Dunst), uma antiga rainha de concursos de beleza que agora se vê a ganhar o ordenado mínimo como empregada de um parque aquático em Orlando, na Flórida. Decidida a mudar a sua sorte e prometendo que não voltará a ser pobre, Krystal envolve-se num esquema em pirâmide para enriquecer junto dos Founders American Merchandise. Este papel valeu a Dunst uma nomeação para os Globos de Ouro na categoria de Melhor Actriz em Série de Comédia ou Musical.

The Walking Dead: World Beyond

AMC, 23h

A segunda e última temporada de The Walking Dead: World Beyond chega para concluir a história de Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicholas Cantu) e Silas (Hal Cumpston). Decorrendo dez anos depois do apocalipse zombie de The Walking Dead, esta série foca-se nestes adolescentes que são a primeira geração a nunca ter conhecido outras condições. Agora, terão de desafiar a misteriosa República Cívica Militar e tomar a rédea dos seus próprios destinos.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 22h17

Para assinalar o primeiro aniversário deste programa, juntam-se cinco dos protagonistas para reflectir sobre a actual posição e os desafios nacionais depois de ano e meio de pandemia — já a imaginar que ela está nos seus últimos dias. Fátima Campos Ferreira rodeia-se de António Costa Silva, Maria José Morgado, Eduardo Souto Moura, Nini Andrade e Silva e Rui Veloso, cercados pela paisagem do Douro.

DOCUMENTÁRIO

I Am Greta

RTP1, 23h07

Estreia deste documentário de Nathan Grossman sobre a jovem activista pelas alterações climáticas e protecção do meio ambiente Greta Thunberg, que provoca simultaneamente inspiração e ira em quem a ouve. Grossman começou a filmar a sueca ainda em 2018, altura da sua greve escolar. E assim continuou até Setembro de 2019, quando ela atravessou o oceano Atlântico (para evitar a poluição de um voo) para participar na cimeira do clima das Nações Unidas. Luta activista e luta pessoal são os pólos que o filme vai explorando.

INFANTIL

Teen Titans

Cartoon Network, 19h15

Novos episódios, de segunda a sexta, da equipa de super-heróis Teen Titans. As aventuras incluem a sinistra celebração dos 16 anos da Raven ou uma visita a museus para Starfire perceber o que é a verdadeira arte.

Os Casagrandes

Nickelodeon, 15h10

Novos episódios desta série que coloca Ronnie Anne, uma aventureira menina de 11 anos, a explorar a vida citadina com a sua multigeracional e adorada família mexicana-americana.

Norman Pickelstripes

Canal Panda, 9h e 18h15

Já com duas nomeações para os Emmys, Normal Pickstripes chega com as suas mensagens positivas e músicas da Broadway para os mais novinhos. De segunda a sexta-feira, às 9h e 18h15, e aos sábados e domingos, às 9h00, 13h às 17h15.