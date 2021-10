Reservation Dogs: os putos da reserva

Uma série cómica de Sterlin Harjo e Taika Waititi acompanha quatro adolescentes que sonham fugir do Oklahoma rural rumo à Califórnia. Estreia-se esta quarta-feira no Disney+.

No centro desta história estão quatro adolescentes indígenas americanos que vivem numa reserva no Oklahoma rural. São uma espécie de gangue e aqui e ali cometem pequenos crimes, como o roubo de uma carrinha de entregas cheia de batatas fritas a um camionista que, por causa do sucedido, acaba por ser despedido e deixado pela mulher, o que causa a um deles grande transtorno e remorso. Mas, hélas, já venderam a carrinha a um grupo de viciados em metanfetaminas e fazer a coisa certa não é propriamente fácil. Os quatro têm um sonho, levado mais ou menos a sério por cada um deles: fazer dinheiro suficiente para fugir para a Califórnia, rumo a um futuro mais risonho. Há porém um gangue rival, a NDN Mafia, que lhes faz a vida negra e parece levar o crime muito mais a sério do que eles. E para atrapalhar o processo os protagonistas estão a lidar com o suicídio recente de um amigo.