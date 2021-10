Pedro da Silveira, “Pedro da Silveira” e a PIDE: história de um provável equívoco

Num artigo do jornalista e investigador António Valdemar publicado este sábado na revista do semanário Expresso afirma-se que o poeta e crítico Pedro da Silveira (1922-2003), colaborador da Seara Nova e reconhecido antifascista, foi na verdade um informador da PIDE que teria redigido, na primeira metade dos anos 60, vários relatórios delatando “actividades e divergências da oposição ao salazarismo radicada no Brasil”, com particular incidência no círculo de Humberto Delgado. Uma hipótese que vem contrariar a tese defendida por vários investigadores de que estes mesmos relatórios se devem a um informador da PIDE que usava o pseudónimo “Pedro da Silveira” e cujo verdadeiro nome era Duarte de Gusmão (1912-1965), um professor e aristocrata bracarense com genuíno currículo de oposicionista — foi preso várias vezes desde os anos 30 — e que a PIDE terá arregimentado no final dos anos 50.