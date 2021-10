Festival AmadoraBD revela nomeados para os prémios anuais

Na edição deste ano, que decorre de 21 de Outubro a 1 de Novembro, a categoria de melhor BD de autor português vai ser dotada, pela primeira vez, com um prémio monetário de cinco mil euros.

Os livros Shangai Dream, Planeta Psicose, Corvo V, Umbra n.º 2 e Balada para Sophie estão nomeados para o prémio de melhor BD de autor português que, pela primeira vez, tem um valor monetário, revelou esta segunda-feira o festival AmadoraBD.

O festival, cuja 32.ª edição começa no dia 21, revelou as obras nomeadas aos prémios anuais, que reconhecem a produção de banda desenhada portuguesa e editada em Portugal. Este ano, o destaque vai para a categoria de melhor BD de autor português, pela primeira vez com um prémio monetário de cinco mil euros.

Estão nomeados Shangai Dream, de Jorge Miguel e Philippe Thirault; Planeta Psicose, de Ricardo Santo; Corvo V, de Luís Louro; a colectânea Umbra n.º 2, co-assinada por Simon Roy, Pedro Moura, Fernando Relvas, Jorge Coelho e Bárbara Lopes; e Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cavia.

Planeta Psicose está ainda nomeado para o prémio Revelação, e Balada para Sophie encontra-se entre os nomeados para o prémio de Melhor Edição.

Para o prémio Revelação estão também indicados Vida de Adulta, de Raquel da Silva Fernandes; A Aranha, de Carlos Pais; Um trovão no caminho e outras histórias, de António Rocha; e Vazio, de Carlos Páscoa.

O AmadoraBD irá ainda premiar a melhor fanzine ou publicação independente, entre Bestiário de Isa, de Joana Afonso; Random, de Miguel Peres e Marcus Aquino; My best friend Lara, de Joana Mosi; Crónicas de Enerelis, volume 01 - Prelúdio, de Patrícia Costa; e Bottoms Up, de Rodolfo Mariano.

Na categoria de melhor obra estrangeira publicada em Portugal, estão Armazém Central, Peter Pan - volumes 1-6, O Burlão nas Índias, Os Olhos do Gato e 1984.

Para o prémio de melhor edição de BD, além de Balada para Sophie, foram nomeados Vida de Adulta, O Burlão das Índias, Os Olhos do Gato e Procura-se Lucky Luke.

Os vencedores serão anunciados no dia 24 de Outubro.

Este ano, o festival AmadoraBD volta a ser presencial, com a novidade de que o núcleo central passa do Fórum Luís de Camões para o Ski Skate Amadora Park, contando ainda com a Bedeteca da Amadora e a Galeria Municipal Artur Boal como espaços complementares.

Exposições sobre a Mulher-Maravilha e Lucky Luke

Segundo a organização, entre as exposições programadas haverá uma retrospectiva dedicada à Mulher-Maravilha, personagem do universo da DC Comics criada há 80 anos, e outra que celebrará os 75 anos da criação de Lucky Luke, o cowboy solitário da BD franco-belga, criado por Morris em 1946.

A propósito destas duas exposições, pelo AmadoraBD vão passar os autores portugueses Miguel Mendonça e Daniel Henriques e o catalão Álvaro Martínez Bueno, que trabalham na DC Comics, e também estarão presentes Aché e Mawil, dois dos autores que deram continuidade às histórias de Lucky Luke depois da morte de Morris.

Haverá ainda retrospectivas dedicadas ao autor brasileiro Marcelo Quintanilha e ao português Jorge Miguel, que tem construído carreira sobretudo no mercado internacional, e uma mostra sobre a personagem Michel Vaillant, cujo autor, Jean Graton, morreu em Janeiro deste ano.

Dois dos autores premiados em 2020 no festival – Luís Louro e Bernardo P. Carvalho –, assim como Georges Bess, que adaptou para BD a obra Drácula, de Bram Stoker, também terão exposições e participarão no festival.

Há outros convidados anunciados para o AmadoraBD, nomeadamente Guarnido e Alain Ayroles – que criaram o livro O Burlão das Índias –, e Frank Pé, autor da nova adaptação de banda desenhada da personagem Marsupilami.

O festival AmadoraBD, que é uma iniciativa da câmara municipal da Amadora, decorrerá até 1 de Novembro.