Nova análise mostra que 85% da população mundial já foi exposta às alterações climáticas

Uma nova análise a mais de 100 mil artigos científicos mostra que as alterações climáticas de origem humana já tiveram impacto em 80% da área terrestre do mundo, o que afectou 85% da população do planeta. A investigação abrange dados entre 1951 e 2018, mas a equipa considera que a mesma percentagem de população no mundo deverá continuar a ser afectada pelas alterações climáticas. Os resultados são apresentados esta segunda-feira na revista científica Nature Climate Change.