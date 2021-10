Tempo de espera para consultas de psiquiatria pode ultrapassar os seis meses

O tempo médio de espera para consultas de psiquiatria no Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos dois maiores centros urbanos do país (Lisboa e Porto) pode variar entre dois a três meses para doentes não prioritários. Contudo, noutras regiões há assimetrias graves e listas de espera mais longas: é no Hospital Distrital de Lamego que os utentes mais têm que esperar para conseguir uma consulta daquela especialidade, cujo tempo médio de espera é de 205 dias, ou seja, quase sete meses.