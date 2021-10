Jovem levado em estado grave a hospital após espancamento numa rua do Porto

Últimos fins-de-semana marcados por relatos de violência no Porto.

Um rapaz de 23 anos foi espancado hoje de madrugada por outros jovens, numa rua central do Porto, tendo sido conduzido em estado grave a uma unidade hospitalar, disse fonte da PSP.

O caso ocorreu na zona de Passos Manuel, centro do Porto, cerca das 3h, e embora a agressão não envolvesse armas de fogo, será a Polícia Judiciária, “à partida”, a apurar os contornos do sucedido, com contornos de tentativa de homicídio.

Diligências, entretanto, desenvolvidas pela PSP permitiram interceptar dois alegados autores da agressão, ambos de nacionalidade estrangeira.

Vários incidentes têm marcado a noite do Porto, mormente aos fins-de-semana, mas as autoridades não estabelecem, para já, qualquer associação com esses casos.