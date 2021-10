Covid-19 em Portugal: sete mortes e 499 casos. Internamentos sobem ligeiramente

Há mais 13 pessoas internadas, num total de 334. A maior parte dos casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo e, depois, no Norte. Há mais 321 casos recuperados.

Portugal registou, este sábado, 499 casos de infecção e sete mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que acaba de ser divulgado neste domingo, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.041 e o de infectados ascende a 1.075.312. Os dados são referentes à totalidade do dia de sábado.

O relatório de situação indica que há 334 pessoas internadas, mais 13 que no dia anterior, sendo que 55 estão nos cuidados intensivos (o mesmo número de sexta-feira). Há mais 321 doentes recuperados, num total de 1.027.116 recuperações desde o início da pandemia. Existem mais 171 casos activos, o que significa que 30.155 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora mais 87 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 23.518.

A maior parte dos casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (174 novas infecções ou 34,8%) e, depois, no Norte (160 novos casos, ou 32%).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de casos acumulados e de mortes do país: há 415.419 casos confirmados e 7694 óbitos (mais dois). O Norte é a segunda: são 412.177 os registos de infecção e 5572 mortes por covid-19 — uma em 24 horas. O Centro contabiliza 143.786 infecções (84 novas) e 3157 mortes (mais uma). O Alentejo totaliza 39.438 casos (39 novos) e 1031 mortes (uma em 24 horas). No Algarve, há 43.090 casos de infecção (mais 34) e 471 óbitos (dois em 24 horas). A Madeira regista 12.385 casos de infecção (seis novos) e 72 mortes. Já os Açores somam 9017 casos (mais dois) e 43 mortes.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 9467 são homens e 8574 são mulheres. Das 18.041 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.766 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,2%. Das sete mortes contabilizadas este sábado, três foram registadas em pessoas acima dos 80 anos, três em pessoas entre os 70 e os 79 anos e uma entre os 60 e os 69 anos.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, são iguais aos desta sexta-feira, uma vez que estes dados só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira. Segundo os últimos dados, Portugal continua na “zona verde”. O R(t) – ou índice de transmissibilidade —​ subiu ligeiramente em relação a quarta-feira e a incidência continua a cair.

O índice de transmissibilidade está agora em 0,91 no continente e em 0,92 a nível nacional. A incidência caiu de 90,5 para 86,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias no país — 86,7 no continente (estava em 90,9 na quarta-feira).