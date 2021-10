Apesar do OE “aditivado”, Governo está longe das exigências do BE

A proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) que esta segunda-feira será entregue no Parlamento goza de condições raras para conseguir o apoio dos partidos mais à esquerda. Sem ter de cumprir os 3% de défice previsto nos Tratado Orçamental devido à pandemia (o que acontece pela última vez), com a primeira tranche de 3000 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a caminho, juros baixos e uma recuperação económica maior do que a esperada, o Governo tem este ano oportunidades únicas para acomodar algumas das mais importantes reivindicações dos antigos parceiros da “geringonça” e garantir a viabilização do OE2022, não só pelo PCP e PAN como no ano passado, mas também pelo BE.