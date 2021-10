Que orçamento poderá ser um bom “amigo” dos jovens “confinados às crises”?

Sem se conhecerem, Francisco Paupério e Mariana Rodrigues enumeram pela mesma ordem as discussões mais políticas entre amigos. “Vêm sempre à conversa as alterações climáticas e a precariedade laboral”, resume o investigador em Biomedicina, de 26 anos. O segundo tema, desenrola a arqueóloga de 24, é uma corda de nós na garganta, ancorada numa ansiedade que não sai do sítio. “O que vai ser da nossa vida e como é que vamos sobreviver sem os nossos pais”, comenta, com um riso nervoso.