Eis dez serviços de apoio psicológico acessíveis – porque pedir ajuda não pode ser um pesadelo

Em todo o mundo, um em cada quatro jovens tem sintomas de depressão. Em comparação com as estimativas pré-pandemia, os sintomas de depressão e ansiedade duplicaram nas crianças e adolescentes. Sem surpresa, e talvez já tenhas tido essa sensação em conversas com amigos, a procura de apoio psicológico por parte dos jovens aumentou no último ano e meio.

Contudo, encontrar acompanhamento clínico adequado e a preços acessíveis pode revelar-se um pesadelo: de um lado, o Serviço Nacional de Saúde está saturado; de outro, surge como alternativa o sector privado, onde uma sessão custa, em média, 55 euros, variando entre os 30 e os 100 euros.

Feitas as contas, basta ter uma consulta por semana para, no final do mês, a conta chegar aos 240 euros - mais de um terço do ordenado mínimo nacional. Para estudantes ou licenciados em início de carreira o caminho pode tornar-se ainda mais apertado. Mas atenção: não é razão para descartares a hipótese de pedir ajuda. No Dia da Saúde Mental, assinalado a 10 de Outubro, deixamos-te opções a preços acessíveis, com consultas online ou em Lisboa.

Conheces outras associações com serviços de apoio psicológico gratuitos ou de baixo custo, em qualquer região do país? Envia-nos as tuas sugestões para publicop3@gmail.com.

Casa Estrela do Mar

Na Casa Estrela do Mar, o valor das consultas é calculado em função da capacidade financeira das famílias. Adolescentes e adultos podem agendar consultas em Carnide, em Lisboa.

Associação Olhar

A Olhar – Associação pela Prevenção e Apoio à Saúde Mental é uma associação sem fins lucrativos, que disponibiliza serviços de psicologia a preços sociais. As consultas podem ser online ou na zona do Areeiro, em Lisboa.

Associação Aragens D’Empatia

A associação Aragens d’Empatia presta um serviço de apoio psicológico de baixo custo à comunidade, em parceria com psicólogos que aceitam fazer consultas a preços acessíveis. As consultas podem ser online ou presenciais, em vários consultórios da região de Lisboa.

Casa Qui

A Casa Qui oferece consultas de psicologia gratuitas para jovens e a preço social (em função do rendimento do agregado familiar) para adultos, com foco nos temas de orientação sexual, identidade e expressão de género. O consultório fica no Lumiar, em Lisboa.

Também prestam apoio de emergência para pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans ou intersexo vítimas de bullying, violência doméstica e familiar ou expulsas de casa, através do gabinete de apoio à vítima.

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)

A APAV presta um serviço de apoio psicológico gratuito à vítima de crime. É possível contactar a associação através da Linha de Apoio à Vítima: 116 006.

ILGA

A ILGA tem um serviço de apoio psicológico, criado a pensar nas necessidades de pessoas LGBTI, e composto por uma equipa de profissionais que oferecem o seu trabalho voluntariamente. A primeira consulta é gratuita e as seguintes têm o preço social de 30 euros. O centro da ILGA fica na baixa de Lisboa.

A ILGA presta também um serviço de apoio à vítima LGBTI, para quem foi vítima de um crime com base em motivações homofóbicas, transfóbicas, bifóbicas ou interfóbicas.

Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica (APPPP)

Na APPPP é possível encontrar terapeutas adequados às necessidades de cada um e em várias zonas do país. Os terapeutas da Bolsa Social poderão fazer consultas a um preço reduzido: 30 euros por sessão.

Tik Talks

Consultas de psicologia online e gratuitas, promovidas pela Associação Plano i e financiadas pela Direcção-Geral da Saúde, para estudantes do ensino superior.

Para os estudantes universitários também importa lembrar: as faculdades prestam serviços de psicologia gratuitos ou a preços reduzidos para estudantes. Procura informar-te no site da tua faculdade ou junto da tua associação de estudantes.

Rumo

A Rumo permite que a primeira consulta de cada utente seja gratuita. Não é necessário apresentar qualquer declaração de rendimentos, mas parte do valor de todas as consultas pagas realizadas permite oferecer algumas sessões pro bono, para quem não consiga, em determinado momento, pagar serviços de saúde mental. As consultas acontecem online.

Mental8Works

A Mental8Works é uma associação sem fins lucrativos que realiza consultas de psicologia a preço social, conforme a capacidade financeira de cada utente. A primeira sessão tem o valor fixo de 40 euros, o preço das seguintes é acordado com cada técnico. A Mental8Works fica na freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa.