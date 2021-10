Estados, sociedades e liberdade

Os economistas Daron Acemoglu e James Robinson, autores do já best-seller Why Nations Fail, vieram propor-nos mais uma notável obra: The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. Nesta obra explicam como, em alguns Estados, a liberdade floresce e é próspera, apesar de ameaças, e como se observa autoritarismo ou anarquia noutros. O cerne da questão passa por compreender por que existem Estados democráticos liberais entre as alternativas de autoritarismo e de ilegalidade.