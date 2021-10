Coisas académicas

Há dias, surgiu no PÚBLICO um excelente texto de opinião, assinado pelo prof. Manuel João Ramos, acerca do “imenso escândalo” que se esconde por detrás do sistema de publicações de trabalhos académicos, a nível global. O aspecto central das obscuras realidades a que esse artigo se refere encontra-se no gigantesco negócio dos editores académicos, que acabam por, directa ou indirectamente, comandar todo o sistema de avaliação dos investigadores, dos docentes e, enfim, das próprias instituições universitárias.

Escavando um pouco mais fundo, encontramos nas raízes desse e de outros escândalos ocultos o “quantitativismo” que se instalou na academia. É, em suma, a valoração pela contagem. Trata-se de uma tendência que, em especial (refiro-me, apenas como exemplo, a Portugal), se traduz num extraordinário sistema de avaliação de cursos e escolas que nunca entra numa sala de aula nem analisa um artigo científico - mas contabiliza, muito compenetradamente, o número de artigos publicados, o numero de citações que um autor teve, o número de doutorados que um curso envolve, o número de docentes de carreira, o número de créditos correspondente a cada curso e disciplina, o número de teses concluídas com sucesso, o número de aulas teóricas e práticas, o número de unidades de investigação existentes, e por aí fora. São “efeitos colaterais” de um desastre que ocorreu em Bolonha há uns anos, e não é difícil imaginar os resultados.

António Monteiro Fernandes

Perder por não comparecer em Mértola

Na crónica “Um pulo a Mértola”, Carlos Fiolhais aproveita a oportunidade para ilustrar a disparidade de votos entre o PS e o PCP nesse concelho. Comenta “a “vitória esmagadora do PS, com 57,6%, subindo quatro pontos percentuais desde as eleições anteriores, contra 26,5 % do PCP.” E acrescenta que” o PSD e o CDS perderam por falta de comparência”. É notória a satisfação que lhe merece o recuo da CDU e a condescendência com os ausentes. E onde foram parar esses votos? Não terão sido os que foram cair no regaço do PS? É que por terras do Alentejo há muitos concelhos em que a exígua votação nos partidos da direita tem uma explicação evidente: votam no PS. Ora, quando se trata dos votos da CDU, nenhum desses encostos se verifica.

José Manuel Jara

As trotinetes, as bicicletas e a bagunçada!

Há dias numa rua de sentido único na cidade do Porto uma senhora tirava o seu carro da garagem quando um “trotineteiro” que seguia por cima do passeio bateu no carro esmurrando-o. Caiu, levantou-se, insultou a senhora e seguiu pelo mesmo passeio adiante como se nada tivesse acontecido!

Uns dias antes, um ciclista que também seguia por cima do passeio, também numa rua da mesma cidade atirou ao chão uma senhora que corria para a paragem do transporte público. O ciclista continuou o seu trajecto como se não fosse nada com ele, não sem antes “mimar” a senhora com uns insultos como se ela é que fossa a responsável por ter caído.

Isto para não falar de um energúmeno que seguia de bicicleta, aos ésses, pelo meio da estrada e, ao aviso de um automobilista pelo papel que estava a ter, levantou o braço direito e mostrou-lhe o dedo grande da mão direita!

Louva-se tudo o que se faz em prol do clima, mas a verdade é que os incidentes referidos vão acontecendo quase todos os dias e por todo o país, por isso, alguém terá de fazer alguma coisa para acabar com esta bagunçada, o cidadão e os transportes, públicos e privados, com responsabilidades de toda a ordem, não podem estar sujeitos ao que ditam os lobbies das bicicletas e das trotinetes e de quem lhes dá toda esta liberdade. Se um dia houver um acidente a sério, isto é, que envolva vidas, vamos ver quem vai assumir a responsabilidade.

Fernando Ribeiro, Porto

TAP

Com o direito que me assiste como cidadão e leitor assíduo do PÚBLICO, venho discordar de Susana Peralta ao classificar a TAP como uma empresa zombie. A TAP não é uma empresa morta, por mais que alguns políticos e comentadores tudo façam para a matar. A TAP não só é uma empresa de bandeira, mas ainda um dos maiores símbolos de Portugal no mundo e que conta, no seu pessoal, nomeadamente no de voo, dos melhores e mais qualificados profissionais.

Há empresas que nunca deveriam ter deixado de estar sob a tutela do Governo. Se a PT, a EDP ou a Galp continuassem na esfera pública, os custos dos serviços para os consumidores poderiam ser mais moderados e, ao contrário, os lucros ficavam sempre em Portugal. Voltando à TAP, sou de opinião que se o plano de reestruturação serve para fazer vingar a empresa, devem-se transferir para o moderno Aeroporto Francisco Sá Carneiro as faixas horárias que Bruxelas nos quer obrigar a ceder em Lisboa. Se a União Europeia não quer liquidar a nossa aviação, deve permitir que, no Porto, se crie um segundo Hub intercontinental.

Fernando Santos, São Pedro do Sul