O humorista, o psicólogo, o dentista e a lavadeira que há em nós

“As pessoas devem ir ao psicólogo com a mesma atitude de quem vai ao dentista, no sentido de não ter vergonha, porque se alguém diz que vai ao dentista não tem problema nenhum, portanto deve ir com essa mesma atitude. Mas não deve esperar do psicólogo a atitude do dentista. Porque eu vou ao dentista, abro a boca e está resolvido. Venho-me embora. Não tenho que fazer nada. E o psicólogo é ao contrário. Eu vou, abro a boca, mas o trabalho só começa depois de eu sair dali.”

As palavras são do humorista António Raminhos, que lançou esta semana o livro Somos todos estranhos - até percebermos que isso é normal, e do qual pré-publicamos um capítulo. Este é um livro onde o autor fala da ansiedade e da perturbação obsessivo-compulsiva (POC), ilustrando com episódios reais da sua vida. Estas são condições que têm impacto na vida pessoal e profissional de qualquer um e que podem ser tratadas. Na Conversa Ímpar desta semana, juntaram-se a Raminhos — é assim que está habituado a ser tratado, diz-nos antes de entrarmos em directo — os psicólogos clínicos Rute Agulhas e Nuno Mendes Duarte que defenderam a importância de educarmos as nossas emoções e de ensinarmos o mesmo aos nossos filhos.

Este domingo assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental. “Sem saúde mental não há saúde. E porquê? Porque nunca será demais lembrar que a saúde mental ocupa um lugar central, mas muitas vezes discreto e insidioso em toda a nossa saúde e bem-estar”, escreve a psiquiatra Elsa Lara, sublinhando a importância da prevenção: “É ela que permite o diagnóstico precoce e, a partir dele, condiciona a evolução e o prognóstico.”

Por seu lado, a psicóloga Vera Ramalho escreve sobre o estigma que ainda existe em relação à saúde mental. “Num ou noutro momento da vida, todas as pessoas sentem ansiedade, raiva, tristeza, desespero, medo, dificuldades em dormir, entre outros. Ninguém está livre de ter um problema psicológico e de precisar da ajuda de um profissional. (...) Pedir ajuda e receber um tratamento adequado é um primeiro passo.”

Também a psicóloga Raquel Raimundo apela, num texto sobre os nossos medos de nos magoarmos (e não só): “No mês em que se assinala a saúde mental, haja um olhar mais humano sobre o parente pobre da saúde. Que a dor do outro, mesmo não compreendida em toda a sua extensão, não nos seja invisível!”

A moda continua a marcar o calendário. Depois das semanas internacionais, chegam as nacionais. Este domingo termina a ModaLisboa, que celebra 30 anos de história. Desde quinta-feira que a jornalista Inês Duarte de Freitas marcou presença em todos os desfiles — da Estufa Fria, onde foram conhecidos os finalistas do concurso Sangue Novo, ao Capitólio, onde desfilaram os veteranos. Mas o evento é mais do que isso, como explica a sua dirigente, Eduarda Abbondanza. Há conversas e workshops num programa híbrido entre o presencial e o digital.

Numa dessas conversas marcou presença o espanhol Javier Goyeneche, o fundador da Ecohalf, uma empresa focada na moda sustentável e que tem um programa de limpeza do Mar Mediterrâneo. Começou com três embarcações em Espanha, são já 3250 e o objectivo é chegar a todos os países europeus que têm costa mediterrânica. “Assinamos já com 16 portos na Grécia. Assinamos os primeiros em Itália. Estamos prestar a assinar mais cinco. Antes do Natal, teremos três ou quatro em França. E a ideia é trabalhar com mais de dez mil pescadores de todo o Mediterrâneo: Grécia, França, Itália, Espanha e Croácia.​” Com o lixo recolhido são feitos tecidos.

Afinal, a indústria da moda é a segunda mais poluente e esta preocupação em mudar começa a alastrar-se. Mas, ainda há muito a fazer, sobretudo quando são as grandes marcas as que mais dificuldade têm em mudar. No final da Semana da Moda de Paris, o desfile da Louis Vuitton foi interrompido por uma ambientalista que representava as associações Amis de la Terre France (Amigos da Terra França, em português), Youth for Climate (Jovens pelo Ambiente) e Extinction Rebellion (Rebelião da Extinção) e pretendia consciencializar para o consumo excessivo da indústria da moda.

Outra indústria poluente e exploradora dos recursos é a da joalharia e relojoaria. Esta semana, o conglomerado de marcas de luxo Kering e a Cartier lançaram um pacto para estabelecer objectivos ambientais para a produção de relógios e actividades de joalharia, desafiando outras marcas da indústria a juntarem-se — para já, outras etiquetas europeias e, depois, passar a outras regiões, com a bênção do Conselho de Joalharia Responsável (CJR). Por cá, a quase bicentenária ourivesaria Leitão & Irmão decidiu pôr nas suas montras jóias de origem sustentável, ou seja, os metais preciosos usados provêm de fornecedores reconhecidos pelo CJR. Mas, salvaguarda Jorge Leitão, esta é uma indústria onde a reciclagem sempre se fez.

E para terminar, dois dos artigos mais lidos foram sobre cuidados: no jardim — Como ter um quintal exuberante sem usar muita água —; e na lavagem da roupa — Desencardir a roupa está na moda, e funciona? Ao longo dos últimos dias, milhares de pessoas leram este artigo que refere uma tendência no TikTok em mostrar vídeos onde se põe roupa já lavada de molho com três produtos e a água muda de cor, revelando que afinal ainda havia resíduos para remover. Um mistério, este sucesso!

Boa semana!

