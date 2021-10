Queda de avião russo na região do Tartaristão provoca 16 mortes

De acordo com a agência de notícias TASS, o avião transportava um grupo de pára-quedistas. Sete pessoas foram retiradas com vida dos destroços.

Um avião L-410 caiu perto de uma cidade na região do Tartaristão neste domingo, matando 16 pessoas e ferindo outras sete, avança a agência de notícias russa RIA, citando os serviços de emergência.

De acordo com a agência de notícias TASS, o avião transportava um grupo de pára-quedistas. Sete pessoas foram retiradas com vida dos destroços.

O avião era um Let L-410 Turbolet, um avião com dois motores, usado normalmente para viagens de curtas distâncias.

Os padrões de segurança da aviação russa melhoraram nos últimos anos, mas os acidentes, especialmente os que acontecem em regiões remotas e que envolvem aviões com muitos anos, não são incomuns.

Um avião de transporte com vários anos caiu no extremo oriente da Rússia no mês passado, matando seis pessoas. Num outro acidente, em Julho, 28 pessoas morreram a bordo quando um avião de transporte Antonov An-26 caiu na Península de Kamchatka.