Iraque: “Umas eleições de Outubro para enterrar a revolução de Outubro”?

As eleições deste domingo no Iraque parecem encurraladas numa aparente contradição que determina o seu fracasso antecipado: os que as exigiram não tencionam votar. A maioria dos que participaram no movimento de protesto de Outubro de 2019 continua a não confiar nas regras do jogo e os poucos independentes ou novos partidos que se atreveram a avançar enfrentaram perseguições e violência por parte de grupos armados ligados ao sistema político.