Monumento nacional demolido em Estremoz para dar lugar a hotel de charme

O edifício foi abandonado nos anos 30 do século passado e chegou aos dias de hoje reduzido à fachada principal, que foi derrubada em Abril. Será reconfigurada com os elementos que a constituíam.

Com o arranque, no passado mês de Abril, das obras de adaptação de um conjunto de antigos edifícios abandonados, entre eles a “Casa do Alcaide-Mor”, que é monumento nacional desde 1924, para dar lugar a um hotel de charme e várias habitações turísticas, com a designação de “villas”, fica encerrado um conturbado processo iniciado em 2016.