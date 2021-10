Carlinhos da Sé, o vendedor que rompeu padrões de género no Porto

O tiquetaque dos tamancos no pavimento aproximava-se em crescendo da estreita Rua da Bainharia, na Sé, antecipando o eco de um pregão, no mínimo, singular. “É p’ròs bicos, é p’ròs bicos!”, entoava Carlinhos da Sé, enfiando a mão dentro da copa de um dos soutiens que se alinhavam na cesta que trazia no braço. Muitas vezes, o vendedor ambulante modelava as próprias peças, não só por acreditar na qualidade do produto, mas sobretudo porque estas faziam o seu gosto ao nível de indumentária. Envergava, normalmente, calças de terylene, vincadas, subidas e justas e, para cima, levava soutiens ou camisas largas, brancas, aos folhos ou floridas. O cabelo, cortado acima dos ombros e armado com a ajuda de um pouco de brilhantina, era igualmente invulgar para os estilos exibidos pelos homens na época.