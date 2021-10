Todos os nomes

Niurka Camacho tinha 15 anos. Insuficiente renal, fazia hemodiálise há sete. Morreu no dia 3 de Agosto deste ano, porque teve o azar de nascer venezuelana. Antes dela, só em 2021 já tinham morrido nove crianças, a mais nova com dois anos. Depois dela, já morreram pelo menos mais três. Todas insuficientes renais, todas acompanhadas no maior hospital pediátrico público do país.