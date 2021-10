O contraste entre a tecnologia de Andrez e o campo de Luís Carvalho marcam o terceiro dia da ModaLisboa

Duarte, Ricardo Preto, Constança Entrudo, Carlos Gil, Ricardo Andrez e Luís Carvalho apresentaram as suas próximas para a próxima Primavera/Verão este sábado, 9 de Outubro, no Capitólio.

No regresso aos desfiles presenciais na ModaLisboa, os criadores não jogam pelo seguro ─ neste sábado, Duarte criou um universo de banda desenhada; Ricardo Preto encheu o Capitólio de cor; Constança Entrudo explorou as falhas de comunicação, numa instalação com poesia visual; Carlos Gil arrojou no padrão colorido, partindo da árvore da vida; Ricardo Andrez levou o público à sua hiper-realidade; e Luís Carvalho voltou ao campo e aos anos 1950. Até este domingo, a moda invade o Capitólio naquela que é a 57.ª edição do evento, assinalando as suas três décadas de história.