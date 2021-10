Cerca de seis mil pessoas já foram retiradas de casa em La Palma. As imagens da destruição do vulcão Cumbre Vieja

O flanco norte do vulcão do Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, desabou na madrugada deste sábado, criando três novos fluxos de lava, mas dois deles já foram travados.

A queda de parte do cone gerou três novos rios de lava, explicou o porta-voz do comité técnico do Instituto de Geografia Nacional (IGN) de Espanha​, Miguel Ángel Morcuende, que apelou à população para manter a calma. Segundo o especialista, citado pelo jornal espanhol El País, dois dos fluxos de lava já pararam. A IGN está estudar formas de travar o terceiro e perceber o seu destino. O especialista nota que “há tempo de sobra” para retirar as populações, caso necessário.

O Cumbre Vieja está em erupção desde 19 de Setembro e já destruiu mais de 1200 edifícios, incluindo duas escolas, com os rios de lava a atingirem cerca de 480 hectares, incluindo mais de 150 hectares de área agrícola. Cerca de 6000 pessoas já tiveram de deixar as suas casas e muitas estradas estão cortadas. Até ao momento, não se registaram feridos ou mortos. A plantação de bananas da ilha, que é a segunda maior do arquipélago das Canárias, foi fortemente atingida.

A sismicidade na zona aumentou ligeiramente nas últimas horas, embora a uma profundidade maior que 20 quilómetros. De acordo com a IGN, este sábado foram registados 37 ocorrências sísmicas — a mais intensa com uma magnitude de 4,1 na escala de Richter.