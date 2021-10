Entrave à velocidade da retoma está do lado da oferta

A uma aceleração forte do consumo privado não está corresponder a mesma velocidade do resto da economia. O problema no curto prazo não está na evolução da procura externa ou na competitividade das empresas, mas na dificuldade que estas enfrentam para adquirirem matérias-primas e componentes de que precisam

Com a situação sanitária a melhorar, a economia portuguesa está a dar passos cada vez mais claros para fora da crise, dando ao Governo mais espaço de manobra no Orçamento do Estado que apresenta esta segunda-feira. Mas um obstáculo está a revelar-se mais difícil de superar do que o esperado e a limitar a velocidade da retoma: a persistente perturbação a que se assiste nas cadeias de abastecimento internacionais.