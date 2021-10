Os 10 temas que marcam o Orçamento do Estado de 2022

Arranca esta segunda-feira a maratona do Orçamento do Estado (OE) para 2022, desenhado entre a habitual pressão sobre o ministro das Finanças para gastar dinheiro do Estado e a disciplina orçamental que tem marcado os últimos anos das finanças públicas, dadas as regras ditadas por Bruxelas e pelos mercados. E há dez temas que prometem marcar o guião orçamental do Estado para o próximo ano.